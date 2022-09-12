Москва, , 14:30 — REGNUM В России удалось не допустить резкого спада экономики и стабилизировать инфляцию после введения санкций, заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Владимир Путин Kremlin.ru

Глава государства подчеркнул, что Россия уверенно справляется с внешним давлением. При этом тактика «экономического блицкрига», на который рассчитывали недружественные стираны, не сработала, уточнил он.

«Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Все они нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, на оказание адресной помощи нашим гражданам, прежде всего семьям с детьми пенсионерам. В результате реализации этого комплекса мер мы не допустили резкого спада экономики, удалось быстро стабилизировать инфляцию», — заявил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что российская экономика выходит на траекторию роста, об этом говорит динамика ключевых экономических показателей.

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