Москва, 12 сентября 2022, 14:30 — REGNUM В России удалось не допустить резкого спада экономики и стабилизировать инфляцию после введения санкций, заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства подчеркнул, что Россия уверенно справляется с внешним давлением. При этом тактика «экономического блицкрига», на который рассчитывали недружественные стираны, не сработала, уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что российская экономика выходит на траекторию роста, об этом говорит динамика ключевых экономических показателей.
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