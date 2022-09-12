Сеул, 12 сентября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Южная Корея должна стать соавтором резолюции по правам человека в КНДР. Об этом заявил новый представитель Южной Кореи при ООН Хван Чжун Гук в интервью Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Представитель Южной Кореи подчеркнул, что права человека в КНДР являются «важным вопросом с точки зрения защиты общечеловеческих ценностей».

Хван Чжун Гук отметил, что последние несколько лет Южная Корея не принимала участия в составлении резолюции, осуждающей нарушение прав человека в КНДР, а также призвал исправить это.

Напомним, что Совет ООН по правам человека ежегодно принимает резолюцию по правам человека в КНДР с 2003 года. Однако Южная Корея не выступает соавтором резолюции с 2019 года на фоне усилий по смягчению напряженности в двусторонних отношениях и возобновлению межкорейского диалога.