Москва, , 14:33 — REGNUM Инфляция в России снизилась после апрельского пика, по итогам года ожидается дальнейшее снижение. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 12 сентября на совещании по экономическим вопросам.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что пиковое значение в апреле составляло 17,8%, по данным на 5 сентября показатель опустился до 14,1%. Есть основания полагать, что по итогам года инфляция составит около 12%.

«И, как вы сами говорите, мы с вами это обсуждаем постоянно, наши эксперты в администрации, в правительстве считают, что тренд на понижение инфляции будет продолжен», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Российского государства заявил о снижении безработицы до исторического минимума.

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