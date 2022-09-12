Москва, 12 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Инфляция в России снизилась после апрельского пика, по итогам года ожидается дальнейшее снижение. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 12 сентября на совещании по экономическим вопросам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Он отметил, что пиковое значение в апреле составляло 17,8%, по данным на 5 сентября, показатель опустился до 14,1%. Есть основания полагать, что по итогам года инфляция составит около 12%.

«И, как вы сами говорите, мы с вами это обсуждаем постоянно, наши эксперты в администрации, в правительстве считают, что тренд на понижение инфляции будет продолжен», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Российского государства заявил о снижении безработицы до исторического минимума.

Читайте также: Путин: безработица опустилась до исторического минимума