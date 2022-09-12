Ульяновск, 12 сентября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Инзенском районе Ульяновской области вынесен приговор по делу об убийстве местного жителя и поджоге дома с трупом. В преступлении обвинили его сына, сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фигурантом уголовного дела стал 27-летний житель Инзенского района. Правоохранители установили, что 28 апреля 2022 года в доме по улице Хуртина в городе Инза во время ссоры с отцом он задушил его проводом от удлинителя, после чего с целью сокрытия следов преступления поджёг дом.

По данным следствия, на момент преступления горожанин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина арестован. Его признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), умышленном повреждении и уничтожении имущества путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Ему назначено 9,5 года колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Ульяновской области ушло в в суд уголовное дело по факту убийства и поджога дома в посёлке Ишеевка. По данным правоохранителей, 35-летнему мужчину нанесли удары кулаками, стеклянной бутылкой и утюгом.

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