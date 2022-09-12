Кабул, , 14:24 — REGNUM Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) заявил, что торговое соглашение между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Пакистаном не позволяет ввозить индийские товары в Афганистан по суше. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

В серии твитов SIGAR сообщил о снижении импорта индийских товаров в Афганистан. Он добавил, что, по оценкам Всемирного банка, после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) трансграничное движение товаров в Афганистан и из него сократилось на 40-50% по сравнению с прошлым годом.

Между тем, SIGAR сообщил, что с начала правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пакистан было экспортировано 1,8 миллиона тонн угля, что свидетельствует о 16-процентном росте экспорта этого продукта, что является самым высоким показателем за последние два десятилетия.

SIGAR заявил, что этот объём угля добывается на шахтах, где работают дети.

Напомним, уголь является одним из основных товаров, без ограничений экспортируемых талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пакистан.