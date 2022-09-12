Москва, 12 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что предложения России по вопросам борьбы с допингом будут приняты на конференции ЮНЕСКО. Об этом 12 сентября он заявил на заседании коллегии Минспорта.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

«Мы оказываем большое внимание работе в рамках конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом», — сказал Матыцин.

По его словам, российская сторона активно готовится к конференции ЮНЕСКО, которая пройдёт в 2023 году.

«Надеюсь, наши предложения будут приняты», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Матыцин предложил учредить антидопинговую премию ЮНЕСКО за вклад в развитие чистого спорта.