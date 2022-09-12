Ставрополь, 12 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Ставрополе 12 сентября эвакуированы преподаватели и студенты Северо-Кавказского Федерального университета. В администрацию вуза поступило сообщение о минировании. Здание проверяется сотрудниками правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе университета.

Телефонный терроризм

Вход в здание будет закрыт до полной проверки образовательного учреждения, пишет «Победа 26». Её планируют закончить к 15:30.

Помимо этого, в соцсетях сообщается о якобы возможном минировании здания школы №11 краевого центра. Оттуда также в срочном порядке эвакуировали всех людей.

Как сообщало ИА REGNUM, волна телефонного минирования охватила и другие регионы Северного Кавказа. На прошлой неделе неизвестные угрожали взрывами в школах и детских садах Северной Осетии, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.