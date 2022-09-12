Москва, 12 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. России удаётся справляться со внешним давлением, западная тактика блицкрига против неё не сработала. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Вновь хочу подчеркнуть, что Россия уверенно справляется с внешним давлением, а по сути с, можно сказать, финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран. Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала, это уже очевидно для всех, и для них тоже», — сказал он.

Также российский лидер отметил, что властям РФ в этой ситуации удалось ввести защитные меры и запустить механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в июле 2022 года сокращение ВВП России замедлилось до 4,3%, что говорит том, что экономическая активность в стране возросла.