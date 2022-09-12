Москва, , 14:22 — REGNUM Ключевая процентная ставка Банка России на заседании совета директоров 16 сентября может быть понижена на 0,5 процентного пункта до 7,5%, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Основным фактором, который может способствовать снижению ключевой ставки, скорее всего, будут данные Росстата по инфляции потребительских цен за август. Как правило, центральные банки во многих странах принимают решение по процентным ставкам в зависимости от темпов инфляции.

В августе, по данным Росстата, годовая инфляция потребительских цен замедлилась с 15% в июле до 14,3%. А по сравнению с июлем в России, по оценке Росстата, в августе наблюдалась дефляция, которая продолжается уже третий месяц, в основном благодаря сезонному фактору и снижению цен на плодоовощную продукцию.

Так что снижение ключевой ставки на сентябрьском заседании совета директоров ЦБ РФ можно при таких темпах инфляции считать уже решённым вопросом. Однако основной интригой будущего заседания совета директоров Банка России остаётся величина, на которую процентная ставка будет снижена.

Консенсус аналитиков предполагает, что снижение ключевой ставки будет уже не настолько резким, как в предыдущие месяцы, и в этот раз регулятор понизит ставку только на 0,5 процентного пункта.

В целом можно согласиться с консенсусом, снижение ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре на 0,5 процентного пункта является нашим базовым прогнозом. Тем не менее, не исключено, что ЦБ РФ может понизить ставку на более существенную величину, в том числе, на процентный пункт, до 7%, но вероятность такого решения, по нашему мнению, ниже, чем вероятность снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта.

Банк России от резкого понижения ключевой ставки может удержать сохранение геополитических и санкционных рисков, а также начинающееся падение цен на нефть. Курс рубля на решение Банка России может отреагировать парадоксально, как это часто бывает, и в случае снижения ключевой ставки может начать, например, резко укрепляться вместо падения.

Однако динамика рубля по отношению к доллару и евро может зависеть ещё и от характера сопроводительных комментариев регулятора. В течение недели ожидается курс доллара в рамках 60-63 рубля», — пояснила эксперт.

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