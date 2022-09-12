Вашингтон, , 14:21 — REGNUM Очень многое поставлено у Демократической партии США на грядущих в ноябре промежуточных выборах, заявила вице-президент США Камала Харрис 11 сентября в эфире телеканала NBC.

Камала Харрис Harris.senate.gov

По словам Харрис, она очень обеспокоена ситуацией, которая складывается в стране в связи с избирательными правами и демократией.

«Все на кону на этих выборах, которые состоятся менее чем через два месяца», — отметила Харрис.

Вице-президент США подчеркнула, что этот вопрос занимает важное место в повестке дня администрации Байдена и что президент «не позволит обструкции помешать» подписать законопроекты, облегчающие голосование.

«Потому что то, что происходит в нашей стране… они принимают законы, затрудняющие людям возможность голосовать», — сказал Харрис.

Харрис уточнила, что президент Байден поддерживает Закон Джона Льюиса о расширении избирательных прав и Закон о свободе голоса. Оба законопроекта были одобрены палатой представителей, но заблокированы в Сенате республиканцами, прибегшими к обструкции.

Вице-президент сказал, что после того, как Байден был избран в 2020 году, «почти сразу же так называемые экстремистские лидеры по всей стране начали принимать законы, затрудняющие людям возможность голосовать».