Нерехта, Костромская область, , 14:31 — REGNUM Нерехтский районный суд вынес приговор Артуру Озманяну, обвиняемому в убийстве 23-летнего нерехтчанина Алексея Тумашевича в 2012 году. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Костромского областного суда.

Передача Озманяна в руки российских правоохранителей МВД России

Подсудимый не признал свою вину, однако стороне обвинения удалось предоставить улики и доказательства, убедившие суд. Озманяну назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого он выплатит матери погибшего 1 млн рублей компенсации морального вреда. Приговор был вынесен 12 сентября и не вступил в законную силу.

Напомним, убийство произошло ночью 3 июня 2012 года. Тумашевич отдыхал в клубе «Клубничная ночь» вместе с двумя друзьями. На улице завязалась драка, в ходе которой 23-летний юноша получил смертельное ножевое ранение. Двое его товарищей также пострадали, но сумели выжить.

После похорон молодого человека в центре Нерехты собралось около 1000 человек, требующих отыскать виновных. Горожане были возмущены тем, компания напала на безоружных людей с ножами в общественном месте. Впоследствии подельник Озманяна был осужден за причинение вреда здоровью двух нерехтачан. Самому Артуру Озманяну удалось скрыться от следствия. Он бежал в Германию, где жил с 2013 по 2021 год.

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