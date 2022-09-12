Астана, 12 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Казахстан 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского президента.

kursiv.kz Казахстан и Китай

Отмечается, что китайского лидера пригласил в Нур-Султан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе визита Си Цзиньпина планируется подписание документов между КНР и Казахстаном.