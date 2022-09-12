Парун, Афганистан, 12 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Представители органов здравоохранения афганской провинции Нуристан заявили, что два человека умерли из-за вспышки холеры в этой провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Безмолвный разбойник. Холера. Гравюра

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Накибулла Нури, глава отдела здравоохранения Нуристана, заявил, что число положительных случаев заболевания холерой в этой провинции увеличилось, и на сегодняшний день сотни людей были заражены этой болезнью. По его словам, большинство инфицированных холерой — женщины и дети.

Глава отдела здравоохранения объяснил быстрое распространение холеры в этой провинции загрязнением питьевой воды после проливных дождей и наводнений.

Жители Нуристана, выражая обеспокоенность распространением холеры, требуют немедленных мер по недопущению распространения этого заболевания.

Холера уже унесла жизни десятков людей в некоторых южных и северных провинциях Афганистана.