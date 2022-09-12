Москва, , 14:16 — REGNUM Действия недоброжелателей России во многом непредсказуемы. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы видим, что действия наших, так мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы и в последнее время импульсивны. Они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны, а, значит, тем более мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу», — заявил Путин.

«Не просто реагировать на какие-то недружественные шаги, а последовательно решать свои задачи развития — в экономике, социальной сфере, инфраструктуре. В полной мере это касается и подготовки проекта федерального бюджета», — указал он.