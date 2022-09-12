Москва, 12 сентября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Действия недоброжелателей России во многом непредсказуемы. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы видим, что действия наших, так мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы и в последнее время импульсивны. Они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны, а, значит, тем более мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу», — заявил Путин.

«Не просто реагировать на какие-то недружественные шаги, а последовательно решать свои задачи развития — в экономике, социальной сфере, инфраструктуре. В полной мере это касается и подготовки проекта федерального бюджета», — указал он.