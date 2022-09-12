Москва, , 14:25 — REGNUM Стабильная ситуация установилась на российском рынке труда, уровень безработицы — минимальный. Об этом президент Владимир Путин заявил 12 сентября на совещании по экономическим вопросам.

Владимир Путин Kremlin.ru

Он подчеркнул, что очень важное, значимое достижение правительства — «даже более чем» стабильная в целом ситуация на рынке труда. В мае–июле показатель безработицы составлял всего 3,9%.

«Уровень безработицы находится на исторических минимумах», — отметил глава государства.

Путин призвал правительство и дальше держать этот вопрос на постоянном контроле.

Читайте также: Путин объяснил хорошее состояние российского бюджета