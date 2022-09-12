Москва, , 14:15 — REGNUM России следует уже осознать, что против нее ведется бескомпромиссная война. Об этом 12 сентября заявил военный корреспондент Александр Сладков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пока мы не поймем, что против нас ведется война, бескомпромиссная, в которой нет стремления к диалогу, конечно чуть воспряли, когда Россия нанесла удар по энергетическому комплексу противника», — сказал Сладков.

По его словам, против России ведут войну целые подразделения из иностранных наемников на военной технике стран НАТО, которые получают команды от руководителей из стран Европы и США.

«Наши военные сдерживают наступление иностранцев на иностранной технике, с иностранным оружием, которые подчинены своим руководителям в Европе и США. Что это, если не война НАТО против России?» — задался вопросом Сладков.

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