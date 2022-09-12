Гатчина, Ленинградская область, , 14:30 — REGNUM В столице Ленинградской области Гатчине началась установка датчиков мониторинга воздуха, чтобы выявить места и причины появления неприятного запаха, сообщили 12 сентября в пресс-службе областной администрации.

Датчики для мониторинга воздуха lenobl.ru

Два поста уже установлены на улице Волкова и улице Зверевой в Гатчине.

«Датчики предназначены для того, чтобы измерять в режиме «онлайн» массовые концентрации основных загрязняющих веществ, таких как оксид углерода (СО), диоксид азота (NO2), озон (О3), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), мелкодиспенсерные взвешенные вещества (пыли), фракции РМ 2.5 и РМ10 мкм, а также метеопараметры», — пояснили в пресс-службе, добавив, что после подключения оборудования к единой региональной аналитической системе результаты замеров начнут в ней фиксироваться.

При регулярных опасных превышениях ПДК данные передаются экстренным службам для реагирования. Суточные результаты измерений будут доступны в интернете.

«Закупка еще двух датчиков для стационарных постов круглосуточного мониторинга воздуха запланирована до конца года местной администрацией», — добавили в обладминистрации

Новые точки исследований появляются в востребованных локациях, там, где есть жалобы ленинградцев на неприятные запахи.

Напомним, качество воздуха в крупных населенных пунктах Ленобласти Гатчине, Кудрово и Мурино, откуда часто поступают жалобы на неприятный запах, проверяют мобильные экопосты Госэконадзора. После сигнала в социальных сетях или на «горячую линию» о неприятных запахах экомилиционеры в круглосуточном режиме готовы выехать по конкретным адресам для проверки наличия или отсутствия вредных веществ в воздухе. Результаты мониторинга публикуются в официальной группе Госэконадзора «ВКонтакте».

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