Москва, 12 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Российская экономика выходит на траекторию роста, об этом говорит динамика ключевых экономических показателей, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Помесячная динамика ключевых показателей также говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Российский лидер подчеркнул, что отечественные предприятия возвращаются к нормальному ритму работы.