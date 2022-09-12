Бишкек, , 16:06 — REGNUM У российских банков вырос интерес к валютам стран СНГ, в том числе и к национальной валюте Киргизии. Об этом заявил эксперт-экономист Кубат Рахимов, комментируя открытие торгов парой рубль — киргизский сом на Московской бирже, передаёт госагентство «Кабар».

Киргизская золотая монета Nbkr.kg

По словам аналитика, происходит это по вполне очевидной причине — получении возможности обслуживания внешнеторговых потоков без использования валют недружественных стран.

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«Рубль — киргизский сом — это пара, которая важна и для нас. Сейчас в банки Киргизии поступает большой поток рублей, в том числе через сомы они конвертируются в другие валюты. Эту рублевую массу нам тоже нужно куда-то девать и, возможно, что в рамках этой торговли наши банки, как это ни парадоксально звучит, будут обратно откупать сомы», — пояснил он.

Собеседник констатировал, что отказ от использования американской валюты в торговых взаимоотношениях России с Киргизией выгоден для последней, поскольку покупая российские нефтепродукты и зерно за доллары, республика несёт издержки из-за разницы курсов валют.

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Также Рахимов отметил, что работающие в России киргизские трудовые мигранты получат возможность прямой конвертации рублей в сомы и отправки сбережений на родину сразу в национальной валюте, минуя посредников.

«Сейчас мы видим, что у нас по рублю сложилась та пропорция, которая более-менее устраивает трудовых мигрантов, или как мы говорим трудящихся ЕАЭС. Обращает на себя внимание то, что поток граждан Киргизии, которые едут в Россию, снова увеличился. Еще три-четыре года назад я говорил, что для Киргизии как раз комфортен коридор обмена в пределах 1,3 — 1,5 сома за рубль», — подчеркнул эксперт.

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