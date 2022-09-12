Москва, 12 сентября 2022, 14:12 — REGNUM Членам комитета Госдумы по бюджету и налогам нужно подготовиться к напряженной работе во время рассмотрения в палате парламента законопроекта о федеральном бюджете на трехлетку. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).
«Наверное, нет смысла говорить, что предстоит тяжелая сессия и что в этом году я думаю, что нам предстоит самый сложный бюджетный процесс. Просьба всех настроиться. Ясно, что мы будем просить Совет Государственной думы после бюджета чтобы комитету разрешили работать и в региональные недели тоже. Поэтому просто на два месяца прохождения бюджета комитет по бюджету находится вот в таком состоянии постоянной работы», — сказал депутат.
Напомним, правительство должно внести главный финансовый документ страны до 1 октября 2022 года.