Москва, 12 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Членам комитета Госдумы по бюджету и налогам нужно подготовиться к напряженной работе во время рассмотрения в палате парламента законопроекта о федеральном бюджете на трехлетку. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Андрей Макаров

«Наверное, нет смысла говорить, что предстоит тяжелая сессия и что в этом году я думаю, что нам предстоит самый сложный бюджетный процесс. Просьба всех настроиться. Ясно, что мы будем просить Совет Государственной думы после бюджета чтобы комитету разрешили работать и в региональные недели тоже. Поэтому просто на два месяца прохождения бюджета комитет по бюджету находится вот в таком состоянии постоянной работы», — сказал депутат.

Напомним, правительство должно внести главный финансовый документ страны до 1 октября 2022 года.