Лос-Анджелес, США, 12 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Музыкант Ray J (Уильям Рэй Норвуд) пригрозил судом своей бывшей возлюбленной, телезвезде Ким Кардашьян. Об этом 12 сентября пишет TMZ.

azatutyun.am Ким Кардашьян

Артист утверждает, что Кардашьян лгала, когда говорила о его возможных противозаконных действиях в одном из эпизодов реалити-шоу The Kardashians. Ray J также заявляет, что секс-видео с участием его и Ким Кардашьян не было слито случайно, а являлось пиар-ходом, придуманным Крис Дженнер, матерью телезвезды.

ИА REGNUM напоминает, что во время съёмок шоу The Kardashians Ким Кардашьян расплакалась, так как в Сети появилась информация о существовании второго секс-видео с её участием. Телезвезда заявила, что этого ролика не может быть, если только Ray J не записывал что-то втайне от неё, например, свои возможные домогательства, пока она спала. Кардашьян призвала своих адвокатов «напугать до смерти» бывшего возлюбленного.