Москва, 12 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В июле 2022 года сокращение ВВП России замедлилось до 4,3%, что говорит том, что экономическая активность в стране возросла. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по эконмическим вопросам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В целом сокращение ВВП в июле замедлилось до 4,3%. Напомню, что месяцем ранее оно оценивалось в 4,9%. Показательно, что в августе оживилось и кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны банков», — сказал он.

Кроме того, российский лидер указал, что это является хорошим знаком, который говорит о возросшей экономической активности в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не берётся гадать, как отразится иск «Нафтогаза» к Газпрому на общих поставках российского газа.