Москва, 12 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Правительству РФ следует сосредоточиться на поддержании полноценной занятости. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Обращаю внимание: сейчас в так называемом простое, в вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день… почти 234 тыс. работников. Это почти вдвое больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это всё-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населённых пунктов сложности возникают серьёзные», — заявил Путин.

«В этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения», — указал он.