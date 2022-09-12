Молдавия, , 14:11 — REGNUM Министерство финансов Молдавии не поддерживает призыв фермеров предоставить им льготы в связи засухой. Об этом глава минфина Дмитрий Будянский заявил в эфире телеканала RliveTV.

Фермеры (сс) WFranz

«У нас есть хорошие программы, призванные покрыть ущерб, поддерживая сельхозпроизводителей и бизнес в целом через программы поддержки. Когда дело доходит до налоговых льгот, не происходит такого хорошего взаимодействия, и мы теряем доходы в бюджете», — сказал Будянский.

Он отметил, что государственный бюджет образуется из налогов. Без них не получится помогать пострадавшим от засухи аграрным хозяйствам. Будянский также заявил о важности страхования для фермеров.

Напомним, фермеры ранее сообщили, что из-за засухи у многих пострадало до 90% урожая кукурузы и до 70% урожая подсолнечника и сахарной свёклы. Это грозит многим банкротством. Аграрии призвали ввести единый налог для сельского хозяйства, чтобы снизить нагрузку.

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