Оренбург, 12 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Оренбурге горожане выйдут на митинг из-за экологической проблемы в северо-восточной части города. Проведение митинга согласовано с мэрией, сообщил депутат горсовета Денис Батурин (КПРФ).

Pixabay.com Плохая экология

Организаторы публичного мероприятия намерены пригласить на акцию представителей министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений области, руководство города, представителей птицефабрики и ООО «Природа».

Митинг запланирован на 17 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие до 500 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оренбуржцы массово жаловались на резкие неприятные запахи. Выявлены превышения предельно допустимых концентраций аммиака в атмосферном воздухе. Принято решение о внеплановой проверке птицефабрики.