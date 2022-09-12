Москва, , 14:10 — REGNUM Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется на то, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признает результаты работы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по исполнению дорожной карты для восстановления в правах. Об этом он заявил 12 сентября журналистам.

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«Сейчас непростой период в области политики, но я вижу, что дорожные карты реализуются», — сказал Матыцин, комментируя итоги аудиторской проверки WADA.

Он отметил, что WADA завершило аудит, и выразил надежду, что результаты проделанной РУСАДА работы будут признаны.

Ранее в пресс-службе WADA сообщили о завершении аудита деятельности РУСАДА. Предполагается, что эта проверка является одним из шагов на пути к возвращению агентству статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.

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