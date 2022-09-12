Чебоксары, , 14:09 — REGNUM В Чувашии «фронтовики» обратили внимание на «ремонт дороги» в виде засыпки щебнем, считая, что работы по содержанию участка усугубило проблему. Речь идёт о дороге Моргауши — Тораево — Сура в Моргаушском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

Участок дороги в Моргаушском районе Чувашии https://onf.ru

Общественники заявляют, что дорога «давно стала головной болью» для местных жителей из-за ям, выбоин и трещин. По данным «фронтовиков», она давно нуждается в капитальном ремонте, но сроки проведения не раз передвигались. Ожидается, что ремонтные работы должны начаться в 2023 году, на что предусмотрено около 215 млн рублей из федерального бюджета и 22 млн рублей из республиканской казны.

В то же время в ОНФ обращают внимание на то, что ранее был расторгнут контракт по разработке проектной документации для капремонта, а новых закупок на проектирование в системе госзакупок пока не появилось.

Говоря о содержании дороги, «фронтовики» отмечают, что ранее на участок дороги «приехало несколько грузовиков с щебнем, который рассыпали поверх асфальта», теперь «камень из-под колёс запросто может полететь в машину, которая едет сзади». Сопредседатель регионального отделения ОНФ в Чувашии Илья Васильев считает, что «так называемые работы по содержанию автодороги не только не решили проблему, а усилили её».

«Ямы и трещины на дороге продолжают увеличиваться. Сейчас на спуске к речке Штранга зияют расщелины от стока талых и дождевых вод глубиной до 25 см и шириной до 0,5 метра», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2022 года в Чувашии «фронтовики» попросили власти принять меры по снижению аварийности на дороге Шихазаны — Калинино, ремонт которой должен был завершиться ещё в 2019 году, но был сорван и обернулся судами.

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