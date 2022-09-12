Махачкала, , 14:08 — REGNUM В Дагестане по итогам 2021 года зафиксирован рост количества разводов. В республике на каждые созданные десять семейных пар пришлось почти восемь разводов. Такие статистические данные привел глава правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Развод Tumisu

За 2021 год в республике было оформлено 9133 разводов против 5302 разводов за 2020 год. В целом на тысячу человек населения в республике приходится четыре брака и три развода, или почти восемь разводов на десять браков», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Дагестана.

Такая ситуация была названа позорной для Дагестана, где институт брака всегда считался крепким, построенным на основе традиционных народных ценностей. Профильным ведомствам поручено проанализировать сложившуюся ситуацию, сделать выводы и предпринять меры по её изменению.