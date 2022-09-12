Москва, , 14:08 — REGNUM Российские телеведущие Иван Ургант и Сергей Светлаков не появятся в девятом фильме франшизы «Ёлки». Об этом 12 сентября сообщил режиссёр картины Евгений Кулик на своей странице во «ВКонтакте».

Иван Ургант Цитата из к/ф «Елки новые». реж Жора Крыжовников, Дмитрий Киселёв, Александр Карпиловский. 2017. Россия

Точную причину ухода артистов из проекта постановщик раскрывать не стал. Стоит отметить, что Ургант и Светлаков снимались в каждом фильме серии «Ёлки», начиная с 2009 года.

Напомним, премьера «Ёлок 9» намечена на 1 декабря 2022 года. Главные роли в ленте исполнят Фёдор Добронравов, Алексей Серебряков, Александр Баширов, Елена Валюшкина, Лера Агалакова и Григорий Калинин.

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