Москва, 12 сентября 2022, 14:08 — REGNUM Российские телеведущие Иван Ургант и Сергей Светлаков не появятся в девятом фильме франшизы «Ёлки». Об этом 12 сентября сообщил режиссёр картины Евгений Кулик на своей странице во «ВКонтакте».
Точную причину ухода артистов из проекта постановщик раскрывать не стал. Стоит отметить, что Ургант и Светлаков снимались в каждом фильме серии «Ёлки», начиная с 2009 года.
Напомним, премьера «Ёлок 9» намечена на 1 декабря 2022 года. Главные роли в ленте исполнят Фёдор Добронравов, Алексей Серебряков, Александр Баширов, Елена Валюшкина, Лера Агалакова и Григорий Калинин.
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