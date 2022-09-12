* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:08 — REGNUM Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начало процесс проверки аптек в столице Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Аптека Serdar_A

Это ведомство объявило 11 сентября о закрытии 72 аптек в разных районах города Кабула. Среди них в 40 не было фармацевта, а остальные 32 работали незаконно.

По данным ведомства, с 5 августа по 5 сентября по всему Кабулу было проверено 177 аптек.

Управление, бездействовавшее после падения предыдущего правительства Афганистана, недавно возобновило свою деятельность.