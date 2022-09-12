Москва, 12 сентября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Тактика экономического блицкрига Запада против России провалилась. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Россия уверенно справляется с внешним давлением, а по сути — можно сказать, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран», — заявил Путин.

«Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала, это уже очевидно для всех и для них тоже. Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Все они нацелены на сохранение занятости и рабочих мест», — указал он.