Екатеринбург, 12 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Правительство России расширило условия для экономической деятельности резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на территории закрытых городов. В Свердловской области это даст дополнительные возможности для развития бизнеса в Лесном и Новоуральске.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

Как отмечает и. о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова, изменения предусматривают снятие ограничений по большинству видов экономической деятельности для резидентов ТОСЭР.

«До настоящего времени при создании ТОСЭР для резидентов устанавливался разрешенный перечень видов деятельности. Так, в территориях «Новоуральск» и «Лесной» были разрешены около 20 видов деятельности. Сейчас установлен запрещающий перечень из 23 видов, а вся остальная деятельность разрешена — это свыше двух тысяч наименований деятельности. Таким образом существенно повышается инвестиционная привлекательность этих преференциальных территорий, будут запускаться новые производства, создаваться рабочие места», — сказала Елена Хлыбова

(сс)Vyacheslav Bukharov Вид на Новоуральск

Среди запрещённых на территориях опережающего социально-экономического развития видов экономической деятельности значатся производство нефтепродуктов, алкогольных напитков, лесозаготовки и изготовление табачных изделий. Также под запретом операции с недвижимым имуществом.

Напомним, что все резиденты ТОСЭР при реализации своих инвестиционных проектов получают возможность воспользоваться дополнительными мерами поддержки. К таким мерам относятся в том числе налоговые льготы и преференции.

В настоящее время в «Новоуральске» и «Лесном» уже зарегистрировано 28 резидентов. В проекты они инвестировали 528 млн рублей и создали 736 рабочих мест.

Всего на этих территориях к реализации действующими и потенциальными резидентами заявлены проекты с общей суммой инвестиций 6,8 млрд рублей, предусматривающие создание более двух тысяч рабочих мест.