Екатеринбург, , 14:08 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, исполнившему гимн России с флагом ЛГБТ в руках. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда города.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Суд постановил назначить мужчине штраф в размере 2 тыс. рублей. На заседание обвиняемый не явился, но из материалов дела стало известно, что вину он признал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в июле в одном из гей-клубов уральской столицы. Уральцу вменили нарушение порядка официального использования госсимволов Российской Федерации.

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