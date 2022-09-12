Екатеринбург, 12 сентября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, исполнившему гимн России с флагом ЛГБТ в руках. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда города.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд постановил назначить мужчине штраф в размере 2 тыс. рублей. На заседание обвиняемый не явился, но из материалов дела стало известно, что вину он признал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в июле в одном из гей-клубов уральской столицы. Уральцу вменили нарушение порядка официального использования госсимволов Российской Федерации.