* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 12 сентября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Нурулла Мунир, министр образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, во время своей поездки в провинцию Урузган, заявил, что школы для девочек в Афганистане закрыты из-за «культурных проблем», и люди не хотят отправлять своих девочек в учебные учреждения в нынешней ситуации. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Newsmedia.tasnimnews.com Школы для девочек в Афганистане

Он добавил, что «если на требования людей не обращать внимания, вспыхнет бунт». При этом граждане страны, вопреки заявлениям министра образования, требуют открытия школ.

Двери школ для девочек были открыты 20 лет назад после падения первого правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но после того, как движение вновь пришло к власти, они запретили ходить в школу девочкам старше шестого класса.

Мунир заявил, что они пытаются как можно скорее предоставить девочкам условия для обучения в безопасной среде. Он добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) знают культуру афганского народа и не делают ничего, что противоречило бы ей.

Нурулла Мунир сказал: «Если вы опросите жителей в Урузгане, какой процент людей готов отправить девочек в школу? Мы живём в афганском обществе и знаем культуру народа. На неё не обращали внимания прежние власти, и из-за этого были бунты и протесты».

Он заявил, что процесс образования за последние 20 лет не соответствует принципам и культуре ислама и народа.

«Во многих школах учащиеся 11-го класса были далеки от ислама», — указал Мунир.

Согласно обещанию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), школы должны были открыться в марте этого года. Но министерство образования объявило, что средние школы для девочек останутся закрытыми до дальнейшего уведомления.

В настоящее время власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-разному оправдывают закрытие школ.