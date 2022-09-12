Москва, , 14:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин достаточно часто общается с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, нового разговора в графике пока нет. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 12 сентября журналистам.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров Kremlin.ru

«Они достаточно часто общаются по различным вопросам. Пока в графике какого-то общения нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных контактах Путина и Кадырова после заявления главы Чечни о ходе спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров заявил, что российские войска оставили ряд городов на харьковском направлении в соответствии с военной стратегией, но позднее вернут их обратно и дойдут «до Одессы». Он сказал также, что намерен «разъяснить ситуацию» руководству России и Минобороны, если в ближайшее время не будет изменений в стратегии СВО.

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