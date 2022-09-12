Саратов, , 14:02 — REGNUM В период с 13 по 16 сентября в Саратовской области прогнозируется преимущественно облачная и дождливая погода, не исключены грозы. Об этом сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Краски осени Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На территории области при прохождении фронтальных разделов усилится ветер до 19 м/с, который будет способствовать повышению температуры воздуха.

По ночам ожидается не выше +13 градусов, в дневное время потеплеет до +20 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в связи с высоким классом пожарной опасности до 21 сентября действует запрет на посещение лесных массивов в Саратовской области.

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