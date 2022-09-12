Белгород, , 14:02 — REGNUM В понедельник, 12 сентября, в небе над Белгородским районом Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 12 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Залп ПВО Mil.ru

«Над Белгородским районом сработала система ПВО. Оперативные службы сообщают о последствиях на земле: поврежден один легковой автомобиль в посёлке Комсомольский и осколками повреждена кровля дома в переулке Западный города Белгорода», — написал он в своём сообщении.

Кроме губернатор Белгородской области подчеркнул, что в результате этого никто не погиб и не получил ранений

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор региона Вячеслав Гладков написал, что пограничный пункт пропуска Логачевка в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны киевских нацистов.