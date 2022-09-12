Тюмень, 12 сентября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Тюменский хлебокомбинат по решению суда должен выплатить травмированной работнице 350 тыс. рублей. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Пекари во время работы на Невинномысском хлебокомбинате

Сотрудница ООО «Хлебокомбинат Абсолют» 27 июня 2022 года в цехе работала с тестом. Она подкатила дежу под раздатчик дозатора сыпучих компонентов и включила режим разгрузки дозатора. Увидев, что тканевый рукав, надетый на выходное отверстие раздатчика, наполнился мукой, она начала его трясти для устранения подпора муки, но подача муки не восстановилась. Тогда она просунула руку в рукав, чтобы прочистить образовавшееся уплотнение муки в трубе раздатчика. После удаления муки шнек раздатчика, бывший в заблокированном состоянии, продолжил работу и ампутировал ей два пальца. Прокуратура обратилась с иском в суд в интересах травмированной сотрудницы, требуя от хлебокомбината 800 тыс. рублей.

На предприятии провели расследование несчастного случая и пришли к выводу, что он произошёл по причине личной неосторожности тестовода, которая нарушила должностную инструкцию по охране труда. Кроме того, мастер смены не обеспечил должный контроль за трудовой дисциплиной.

Суд взыскал с ООО «Хлебокомбинат Абсолют» в пользу травмированной женщины 350 тыс. рублей компенсации морального вреда и 300 рублей госпошлины в доход государства. Вердикт не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за допущенные нарушения трудового законодательства ООО «Хлебокомбинат Абсолют» привлечено Гострудинспекцией по Тюменской области к административной ответственности.