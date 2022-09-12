Москва, 12 сентября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Кремль не берётся гадать, как отразится иск «Нафтогаза» к Газпрому на общих поставках российского газа. Об этом сегодня, 12 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, в настоящее время очень много всего непредсказуемого может быть как в действиях западных коллег, так и руководителей газовой отрасли б. УССР.

«Бывщ. УССР уже отключала ток по одной из ниток. Никаких оснований для этого не было. Но, тем не менее, он был отключён. Поэтому, какие решения будут в дальнейшем приниматься в этой области в Киеве, даже страшно предположить», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, прошение об арбитраже против Газпрома подал 9 сентября в Международный арбитражный суд «Нафтогаз».

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