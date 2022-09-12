Ташкент, 12 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Председательство Узбекистана в ШОС — логическое продолжение активного и открытого внешнеполитического курса, который проводит Узбекистан за последние шесть лет. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей статье, опубликованной СМИ 12 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Эта политика находит свое воплощение, прежде всего в Центральной Азии — географическом ядре ШОС, где сегодня происходят позитивные и необратимые процессы укрепления добрососедства и сотрудничества», — заявил президент.

По его словам, все государства-участники ШОС — «наши ближайшие соседи, друзья и стратегические партнеры».

«Председательство дало нам хорошую возможность в еще большей степени укрепить многостороннюю кооперацию и расширить двустороннее сотрудничество с каждым из них, наметить новые ориентиры для еще более углубленного партнёрства», — отметил глава Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев выразил уверенность в том, что ШОС важно и нужно поделиться историей своего успеха с Афганистаном.

«Эта страна — неотъемлемая часть большого пространства ШОС. Афганский народ как никогда нуждается сейчас в добрых соседях и их поддержке. Наше моральное обязательство — протянуть руку помощи, предложить ему действенные пути выхода из многолетнего кризиса через содействие социально-экономическому росту страны, её интеграции в региональные и глобальные процессы развития», — подчеркнул президент.

Он также отметил, что Афганистан, «игравший на протяжении столетий роль буфера в противостоянии глобальных держав и региональных центров сил, должен примерить на себя новую мирную миссию — связующего звена между Центральной и Южной Азией».

«Символом такого взаимовыгодного межрегионального сотрудничества способно стать строительство трансафганского коридора. Важно также понимать, что, реализуя общие инфраструктурные проекты, подобные железной дороге «Термез-Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар», мы не просто решаем социально-экономические и транспортно-коммуникационные задачи, но и вносим существенный вклад в обеспечение региональной безопасности», — указал Мирзиёев.

Он подчеркнул, что «сближая наши позиции, сообща мы можем выработать новую повестку ШОС для более мирного, стабильного и процветающего Афганистана».