Санкт-Петербург, , 14:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали «черного копателя» с арсеналом оружия времен Великой Отечественной войны, среди которого были пистолет-пулемет, боевые гранаты и мины. Об этом сообщили 12 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Изъятое оружие времён войны Фото пресс-службы УФСБ по Калужской области

На 39-летнего жителя Петербурга правоохранительные органы вышли после того как было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Во время обысков квартиры поисковика полицейские и сотрудники УФСБ изъяли пистолет-пулемет ППШ, две гранаты, составные части оружия времен войны (10 штук), 167 патронов различного калибра, артиллерийский снаряд, порох.

«Согласно вывода эксперта граната признана боевой, механическая смесь бездымных порохов, массой 489,9 грамм, отнесена к категории метательных взрывчатых веществ, пять дополнительных зарядов к минометным минам 8 см, германского образца войны, каждый содержит заряд метательного взрывчатого вещества — бездымного пороха около 9 грамм», — добавили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. В случае, если его вина будет доказана, мужчине грозит до восьми лет лишение свободы со штрафом в размере до 100 тыс. рублей