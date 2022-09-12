12 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 15:20 — REGNUM 11 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге прошёл матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между командами «Зенит» и «Оренбург». Матч завершился крупнейшей победой «Зенита» в истории РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу сине-бело-голубых. Вендел сумел оформить хет-трик (4, 42 и 68-я минуты), Малком оформил дубль (28, 59). Также голами отметились Иван Сергеев (15) и Далер Кузяев (18).

«Игра была ожидаемой, но невозможно было предположить, что счет будет таким», — сказал после матча главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

Игроки ФК «Зенит» выходят на поле Дарья Драй © ИА REGNUM

Алексей Миллер на матче ФК «Зенит» и ФК «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Вендел и игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел и игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев и игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос и игрок ФК «Оренбург» Александр Эктов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Оренбург» Тимур Аюпов и игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой и игрок ФК «Оренбург» Александр Павловец Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Вендел и игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин Дарья Драй © ИА REGNUM Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Оренбург» Владимир Сычевой и игрок ФК «Зенит» Родригао Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ФК «Оренбург» Владимир Сычевой и игрок ФК «Зенит» Родригао Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Малком Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Оренбург» Данила Хотулев и игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Алексей Миллер на матче ФК «Зенит» и ФК «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Фанат ФК «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Оренбург» Данила Хотулев Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ФК «Оренбург» Алексей Кеняйкин Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Вендел радуется забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Оренбург» Данила Хотулев и игрок ФК «Зенит» Зелимхан Бакаев Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче с ФК «Оренбург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак Дарья Драй © ИА REGNUM

По итогам матча «Зенит» набрал 23 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 9 очков и занимает 12 место.

Следующие матчи команды проведут в среду, 14 сентября. В Фонбет Кубке России «Зенит» в Самаре сыграет с «Крыльями Советов», Оренбург встретится Ростовом на стадионе Ростов Арена.