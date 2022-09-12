Москва, , 13:59 — REGNUM По итогам выборов в Воронежской области несколько бюллетеней признаны недействительными, данные 12 сентября опубликовала ЦИК России.

Заседание ЦИК ЦИК РФ

«В 13 регионах: Республика Бурятия, Удмуртская Республика, Алтайский и Красноярский края, Вологодская, Воронежская, Кемеровская, Курская, Московская, Новосибирская, Самарская, Свердловская области и город Москва — на 30 избирательных участках недействительными признаны 522 избирательных бюллетеня», — говорится в сообщении в телеграм-канале ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 по 11 сентября в Воронежской области состоялись дополнительные выборы депутатов Воронежской областной и Воронежской городской дум.