Донецк, 12 сентября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населенный пункт Ясное в Донецкой Народной Республике, сообщили 12 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:50 (совпадает с мск) — н. п. Новомихайловка — н. п. Ясное: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 сентября над Белгородским районом сработала система ПВО.

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