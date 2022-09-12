Майкоп, 12 сентября 2022, 13:56 — REGNUM В Адыгею после длительной командировки вернулась бригада врачей, оказывавшая помощь в Геническом районе Херсонской области. Они в течение месяца выезжали в различные отдаленные пункты района для лечения населения. За это время было проведено 35 операций, осмотрено свыше 10 тыс. пациентов, сообщил глава минздрава Адыгеи Рустем Меретуков.
Меретуков принял участие во встрече своих коллег, вернувшихся из Херсонской области. Он отметил, что о работе врачей из Адыгеи поступили «очень добрые отзывы от жителей Генического района», что заставляет их коллег гордиться мужеством и стойкостью при выполнении своего долга.
Напомним, летом 2022 года Адыгея взяла шефство над Геническим районом Херсонской области. Специалисты Адыгеи помогают скорейшему приведению в порядок социальной инфраструктуры и нормализации жизни населения.
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