Майкоп, 12 сентября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Адыгею после длительной командировки вернулась бригада врачей, оказывавшая помощь в Геническом районе Херсонской области. Они в течение месяца выезжали в различные отдаленные пункты района для лечения населения. За это время было проведено 35 операций, осмотрено свыше 10 тыс. пациентов, сообщил глава минздрава Адыгеи Рустем Меретуков.

Наталья Кулясова У врача

«За период работы в общей сложности нашими специалистами было осмотрено более 10 000 пациентов, из которых 1300 — дети. Проведено более 35 оперативных вмешательств, налажены телемедицинские консультации по профилю «эндокринология» и «кардиология», — написал министр в своем телеграм-канале.

Меретуков принял участие во встрече своих коллег, вернувшихся из Херсонской области. Он отметил, что о работе врачей из Адыгеи поступили «очень добрые отзывы от жителей Генического района», что заставляет их коллег гордиться мужеством и стойкостью при выполнении своего долга.

Напомним, летом 2022 года Адыгея взяла шефство над Геническим районом Херсонской области. Специалисты Адыгеи помогают скорейшему приведению в порядок социальной инфраструктуры и нормализации жизни населения.